Марио Манджукич возобновил тренировки в общей группе «Милана»

Манджукич пропустил 10 матчей команды из-за мышечной травмы. По сообщению клуба, форвард сможет выйти на поле в ближайшем матче Серии А против «Пармы».

Манджукич перешел в «Милан» свободным агентом в январе этого года и провел 4 матча в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.