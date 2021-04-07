Марио Манджукич возобновил тренировки в общей группе «Милана»
Нападающий «Милана» Марио Манджукич вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный аккаунт россонери в твиттере.
Нападающий «Милана» Марио Манджукич вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный аккаунт россонери в твиттере.
Манджукич пропустил 10 матчей команды
Манджукич перешел в «Милан» свободным агентом в январе этого года и провел 4 матча в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.
В субботу, 10 апреля, «Милан» встретится с «Пармой» в рамках 30-го тура Серии А.