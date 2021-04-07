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19:11 (мск), источник: Sport24

Марио Манджукич возобновил тренировки в общей группе «Милана»

Нападающий «Милана» Марио Манджукич вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает официальный аккаунт россонери в твиттере.

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Манджукич пропустил 10 матчей команды из-за мышечной травмы. По сообщению клуба, форвард сможет выйти на поле в ближайшем матче Серии А против «Пармы».

Манджукич перешел в «Милан» свободным агентом в январе этого года и провел 4 матча в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

В субботу, 10 апреля, «Милан» встретится с «Пармой» в рамках 30-го тура Серии А.

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