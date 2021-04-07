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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Потенциал нападения и фатальные ошибки обороны. Как отсутствие баланса в игре «Кайрата» сказалось на матче с «Таразом»

«Кайрат» в матче третьего тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана против «Тараза» потерял очки и возможность увеличить отрыв от преследователей. Корреспондент Vesti.kz рассуждает об игре алматинцев и приводит к выводу, что в этом матче проявился дисбаланс в действиях команды Алексея Шпилевского.

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Источник: РИА "Новости"

Алматинцы привычно захватили инициативу и высоко прессинговали соперника, который, располагая куда более скромным подбором футболистов, закономерно стал играть вторым номером.

Эта мера оправдала себя почти полностью. Если-бы «Тараз» сумел сохранить победный счет, то можно было говорить о стопроцентной эффективности тактики жамбыльцев.

«Тараз» умело воспользовался дисбалансом в игре «Кайрата». В первом тайме чемпион Казахстана невнятно атаковал и допустил грубые ошибки в обороне, которыми воспользовались гости.
В первом случае к голу привел неудачный пас Микановича на Косовича, после чего последовал перехват Эуженио и дальнейший рейд португальца с красивым ударом в угол ворот.
Во втором пропущенном мяче вина обороны оказалась более явной. Подача с фланга привела к чудовищной ошибке Камо Оганесяна, после чего Бауыржан Байтана удвоил результат.
Отсутствие баланса в игре в этом матче как раз и выразилось в слабой игре обороны на фоне внушительного потенциала нападения.

За счет характера и вариативности в атаке «Кайрату» почти удался камбэк — 2:2. Тем не менее, данный результат вряд ли позволит алматинцам позитивно расценивать результат прошедшего матча.

Говоря об игре «Тараза», стоит упомянуть наставника жамбылцев Вардана Минасяна. Армянский тренер зарекомендовал себя специалистом, умеющим фрагментировать игру более сильных соперников и добиваться результата в таких матчах.

Так было во время его работы в сборной Армении, когда его команда громила Данию и Словакию (оба раза по 4:0), побеждала Чехию (2:1) и отбирала очки у Италии (2:2). Примечательно, что все результаты, были зафиксированы в выездных матчах.

К слову, Минасян проваливался с во время работы в «Тоболе», уступив в начале сезона-2015 тому же «Кайрату» с разгромным счетом 0:4, ускорив свою отставку.

Теперь, спустя шесть лет, армянский специалист показал, как, имея скромные ресурсы, отобрать очки у фаворита чемпионата. «Тараз» в начале текущего сезона показал себя вполне боеспособным коллективом. Камбэк в матче с «Кайсаром» (3:2) и ничья с «Кызыл-Жар СК» — 0:0 красноречиво это подтверждают.

Что касается «Кайрата», то в последнее время клуб, занимавшийся усилением атаки, теперь, возможно, обратит внимание и на оборону. Другого развития сценарии перед выступлением в Лиге чемпионов пока трудно предугадать.

Напомним «Кайрат» после трех туров с семью очками лидирует в чемпионате. «Ордабасы» набрал шесть баллов. У «Астаны», «Тобола» и «Тараза» по пять очков.

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