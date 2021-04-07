БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Сегодня нынешние владельцы Кубка переиграли в гостевом четвертьфинальном поединке футболистов «Витебска» с результатом 3:2. В первой встрече этих команд в Борисове БАТЭ также победил — 2:1.

Ранее в полуфинал пробились чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера», которые по сумме двух встреч были сильнее гродненского «Немана» — 3:0 (дома) и 1:2 (в гостях). Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях). «Ислочь» одолела «Минск» благодаря голу, забитому в выездном поединке, — 1:1 (в гостях) и 0:0 (дома).