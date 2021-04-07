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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ вышел в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня нынешние владельцы Кубка переиграли в гостевом четвертьфинальном поединке футболистов «Витебска» с результатом 3:2. В первой встрече этих команд в Борисове БАТЭ также победил — 2:1.

Ранее в полуфинал пробились чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера», которые по сумме двух встреч были сильнее гродненского «Немана» — 3:0 (дома) и 1:2 (в гостях). Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили представителя второго дивизиона национального первенства дзержинский «Арсенал» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях). «Ислочь» одолела «Минск» благодаря голу, забитому в выездном поединке, — 1:1 (в гостях) и 0:0 (дома).

Жеребьевка полуфинальных пар состоится завтра в столичном Доме футбола. Первые полуфинальные матчи пройдут 20—21 апреля, ответные — 5 мая. Финальный поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.

В решающем матче прошлого Кубка Беларуси БАТЭ с минимальным перевесом 1:0 одолел в дополнительное время брестское «Динамо».

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