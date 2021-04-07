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7 апреля, источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл «Сассуоло» и увеличил отрыв от «Милана» до 11 очков

В матче 28-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» переиграл «Сассуоло».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, ему ассистировал Эшли Янг. На 67-й минуте форвард миланцев Лаутаро Мартинес забил второй гол, результативную передачу отдал Лукаку. на 85-й минуте Хамед Траоре отыграл один мяч, ассист на счету Филипа Джуричича.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты — Мауро Вивенци и Лука Мондин. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.

«Интер» в 29 матчах набрал 71 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (40) находится на девятом месте. Второе место занимает «Милан» (60).

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
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