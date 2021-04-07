Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 7 апреля. «Ювентус» на своем поле победил «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы у хозяев забили Криштиану Роналду (13-я минута) и Пауло Дибала (73). Аргентинский нападающий провел первый матч с 10 января 2021 года, он пропускал игры из-за травмы колена. В составе гостей с пенальти отличился Лоренсо Инсинье (90).

Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но «Наполи» не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге «Наполи» было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко. Две апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии, которая приняла решение о необходимости переноса матча и отмены снятия одного очка с клуба. Матч был перенесен на 17 марта, но позже игру перенесли на 7 апреля без указанных причин.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему «Интеру» 12 очков. В среду миланский клуб дома обыграл «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура со счетом 2:1. «Наполи» с 56 очками располагается на пятой строчке.