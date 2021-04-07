Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
ТАСС, 7 апреля. «Ювентус» на своем поле победил «Наполи» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голы у хозяев забили Криштиану Роналду (13-я минута) и Пауло Дибала (73). Аргентинский нападающий провел первый матч с 10 января 2021 года, он пропускал игры
Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но «Наполи» не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей
«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему «Интеру» 12 очков. В среду миланский клуб дома обыграл «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура со счетом 2:1. «Наполи» с 56 очками располагается на пятой строчке.
В следующем, 30-м туре «Ювентус» дома 11 апреля встретится с «Дженоа», «Наполи» в тот же день на выезде сыграет против «Сампдории».