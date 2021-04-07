Неймара дисквалифицировали на 2 игры за удаление в матче с «Лиллем»
Нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на два матча за свое поведение в матче против «Лилля» (0:1).
Нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на два матча за свое поведение в матче против «Лилля» (0:1).
В общей сложности бразилец пропустит три игры своей команды в чемпионате Франции, поскольку отстранение на одну игру является автоматическим за полученную красную карточку.
Напомним, Неймар был удален с поля, получив вторую желтую карточку за толчок оппонента.