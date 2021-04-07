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7 апреля, источник: Sport24

В «Баварии» подтвердили, что Боатенг покинет клуб по окончании сезона

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что клуб не будет продлевать истекающий контракт защитника Жерома Боатенга.

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Источник: Sport24

«Жером Боатенг знает, что его контракт продлен не будет. Он покинет “Баварию” через парадную дверь, надеюсь, с новыми трофеями», — заявил Салихамиджич Sky.

Действующее трудовое соглашение между 32-летним Боатенгом и мюнхенским клубом истекает 30 июня 2021 года. Летом Жером покинет «Баварию» на правах свободного агента. За мюнхенский клуб футболист провел 354 матча, забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

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