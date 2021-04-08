Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Кубок России
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Гранада
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
09:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» переманил перспективного казахстанца. Форварда «забраковал» 13-кратный чемпион из Европы

Казахстанский нападающий Денис Митрофанов может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Наверх

Ранее 19-летний форвард находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что воспитанник восточно-казахстанского клуба «Алтай» подписал контракт с командой из Кракова.

Игроку оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил». Причины не уточняются.

Теперь нападающего ждут в «Кайрате», и, скорее всего, он будет выступать за молодежную команду в первой лиге.

Ранее форвард играл за «Алтай», а также вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Кирилл Капризов набрал 34 очка в 38 матчах дебютного сезона НХЛ
«Не пустим Россию на ОИ»: японцев возмутили сборы на Курилах
«Боюсь, у него не пойдет»: Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА
Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реал» — «Барселона»
Дмитрий Комбаров высказался об уходе Тедеско из «Спартака»
Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020
В РФС назвали «недопустимым» поведение «Уфы» в социальных сетях
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь