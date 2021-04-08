«Кайрат» переманил перспективного казахстанца. Форварда «забраковал» 13-кратный чемпион из Европы
Казахстанский нападающий Денис Митрофанов может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает
Казахстанский нападающий Денис Митрофанов может продолжить карьеру в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает
Ранее 19-летний форвард находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что воспитанник
Игроку оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил». Причины не уточняются.
Теперь нападающего ждут в «Кайрате», и, скорее всего, он будет выступать за молодежную команду в первой лиге.
Ранее форвард играл за «Алтай», а также вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.