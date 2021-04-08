«Кайрат» переманил перспективного казахстанца. Форварда «забраковал» 13-кратный чемпион из Европы

Ранее 19-летний форвард находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что воспитанник восточно-казахстанского клуба «Алтай» подписал контракт с командой из Кракова.

Игроку оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил». Причины не уточняются.

Теперь нападающего ждут в «Кайрате», и, скорее всего, он будет выступать за молодежную команду в первой лиге.