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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реала» с «Барселоной»

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча 30-го тура ла лиги между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

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Источник: РИА "Новости"

«Тяжелый матч для анализа, совершенно все непредсказуемо. Обе команды находятся рядом с первым местом и яростно атакуют лидера — мадридский “Атлетико”. Если месяц назад казалось, что “Атлетико” станет чемпионом, то сейчас и “Барселона” и “Реал” вплотную приблизились к первому месту. Эта встреча — может, ключевое событие, которое должно определить, кто в этом сезоне станет чемпионом Испании. Может оказаться, что по итогам “класико” кто выиграет, тот и станет чемпионом Испании», — цитирует Стогниенко «РЕН ТВ».

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано». Начало — в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.

Испания 2020/2021
Тур 30, 10.04.2021, 22:00

Реал-Барселона-

После 29 туров ла лиги каталонцы занимают 2-е место, набрав 65 баллов. У мадридского клуба на 2 очка меньше и 3-е место.

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