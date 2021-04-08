Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реала» с «Барселоной»

«Тяжелый матч для анализа, совершенно все непредсказуемо. Обе команды находятся рядом с первым местом и яростно атакуют лидера — мадридский “Атлетико”. Если месяц назад казалось, что “Атлетико” станет чемпионом, то сейчас и “Барселона” и “Реал” вплотную приблизились к первому месту. Эта встреча — может, ключевое событие, которое должно определить, кто в этом сезоне станет чемпионом Испании. Может оказаться, что по итогам “класико” кто выиграет, тот и станет чемпионом Испании», — цитирует Стогниенко «РЕН ТВ».