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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе КПЛ выявили коронавирус. Подробности

Два представителя кызылординского «Кайсара» изолированы от команды в связи с заболеванием коронавирусом, сообщает Meta-ratings.kz.

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Положительные тесты сдали начальник команды Ислам Жунисбеков и тренер по работе с вратарями Сергей Чекмезов. Первый уже пошел на поправку, а Чекмезов продолжает получать лечение и проходит необходимые процедуры.

Также есть подозрение на заболевание коронавирусом у руководителей «Кайсара», которые отсутствуют на рабочем месте несколько дней. Добавим, что 9 апреля «Кайсар» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана примет «Каспий». Кызылординцы в текущем сезоне набрали пока один балл в трех играх.

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