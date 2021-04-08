В клубе КПЛ выявили коронавирус. Подробности

Положительные тесты сдали начальник команды Ислам Жунисбеков и тренер по работе с вратарями Сергей Чекмезов. Первый уже пошел на поправку, а Чекмезов продолжает получать лечение и проходит необходимые процедуры.

Также есть подозрение на заболевание коронавирусом у руководителей «Кайсара», которые отсутствуют на рабочем месте несколько дней. Добавим, что 9 апреля «Кайсар» в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана примет «Каспий». Кызылординцы в текущем сезоне набрали пока один балл в трех играх.