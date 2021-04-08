Чемпион против дебютанта и белорусское дерби в Алматы. Превью к четвертому туру КПЛ-2021

9 апреля (пятница)

«Тараз» — «Шахтер»

«Тараз» уверенно идет в группе лидеров, набрав пять очков — столько же у «Астаны» и «Тобола». Жамбылцы на два балла отстают от «Кайрата», у которого едва не выиграли в предыдущем туре, и на одно очко — от «Ордабасы».

У «Шахтера» полярное настроение. Клуб после победы в первом туре в двух последующих матчах проиграл. С учетом условного лишения карагандинцев трех очков из-за неготовности поля, «горняки» вместе с «Жетысу» и «Атырау» замыкают турнирную таблицу.

«Тараз» на бумаге выглядит фаворитом этой встречи.

Первая игра четвертого тура пройдет 9 апреля в Таразе. Начало в 14:00.

«Акжайык» — «Кызыл-Жар СК»

Уральский клуб в предыдущем туре дал бой «Ордабасы», упустив победу в концовке этого матча. На счету «Акжайыка» три очка после трех туров — одна победа и два поражения.

«Кызыл-Жар СК» под руководством Андрея Карповича набрал четыре балла. При этом петропавловцы из-за переноса матча первого тура с «Ордабасы» провели на одну игру меньше. В понедельник «Кызыл-Жар СК» показал себя весьма боеспособным коллективом, обыграв дома «Шахтер».

Матч двух крепких, но скромных по возможностям команд обещает быть интересным.

9 апреля «Акжайык» примет северян на своем поле. Начало игры в 16:00 по времени Нур-Султана.

«Кайсар» — «Каспий»

Кызылординцы кошмарно начали сезон. «Волки» уступили «Таразу» (2:3) и «Кайрату» (0:3). В последнем туре «Кайсар» вырвал ничью в выездном матче с «Тураном» — 1:1.

«Каспий» успел отобрать очки у «Актобе» (1:1), проиграть «Астане» (0:2) и обыграть «Жетысу» (2:0).

Сможет ли «Кайсар» набрать первые очки на своем поле, узнаем 9 апреля. Матч начнется в 18:00.

Отметим, что в предыдущем сезоне «Каспий» дважды обыграл «Кайсар». Оба раза с одинаковым счетом — 1:0.

«Актобе» — «Ордабасы»

Встречу в Алматы, где «Актобе» пока принимает соперников, можно назвать центральной в туре. «Красно-белые», если исключить условное лишение очков, набрали бы после трех туров пять баллов. Это на одно очко меньше чем у «Ордабасы», который идет вторым.

Кроме того, и «Актобе», и «Ордабасы» возглавляют белорусские специалисты, Алексей Бага и Александр Седнев соответственно. Это создает дополнительную интригу в предстоящем матче.

Встреча пройдет 9 апреля на стадионе «Жас Кыран». Начало в 19:00.

10 апреля (суббота)

«Жетысу» — «Тобол»

Во встрече «Жетысу» — «Тобол», костанайцы являются фаворитами. Команда Григория Бабаяна нуждается в победе. В двух предыдущих встречах вице-чемпион Казахстана терял очки с «Актобе» (1:1) и «Астаной» (1:1). Пока на счету «Тобола» выигрыш только в стартовой игре с «Акжайыком» — 2:0.

«Жетысу» в прошедших турах сумел обыграть «Туран» — 3:0, но дважды с одинаковым счетом 0:2 проиграл «Кайрату» и «Каспию». Ничья с «Тоболом» будет большой удачей для команды Рината Алюетова.

Игра пройдет 10 апреля в Талдыкоргане. Начало в 15:00.

«Кайрат» — «Туран»

Алматинцы после неудачи в матче с «Таразом» наверняка будет жаждать одержать победу. Соперник для этого у «Кайрата» подходящий. Туркестанский «Туран» пока ищет свою игру и еще не выигрывал в своей истории в высшем дивизионе.

Исходя из всех раскладов, стоит полагать, что вторая сенсация за пять дней не произойдет в Алматы и чемпион в матче с дебютантом наберет три очка.

Встреча пройдет 10 апреля. Начало в 17:00.

«Астана» — «Атырау»

«Астана» и «Атырау» по-разному начали сезон. Столичный клуб набрал пять очков — одна победа и две ничьи, а «нефтяники» — единственные, кто проиграл все три матча, являются безоговорочными аутсайдерами чемпионата.

Предстоящая встреча вряд ли сулит западноказахстанскому клубу что-то хорошее — последний раз «Атырау» отбирал очки на выезде у «Астаны» в 2015 году, когда была ничья, а побеждал в столице вовсе в 2013-м.