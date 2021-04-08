БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗом» в полуфинале Кубка Беларуси

Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ поспорят за выход в финал с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

В другом полуфинале будут соперничать действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» и «Ислочь» из Минского района.

Первые полуфинальные матчи состоятся 21 апреля в Борисове и Солигорске, ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.