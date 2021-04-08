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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗом» в полуфинале Кубка Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ поспорят за выход в финал с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

В другом полуфинале будут соперничать действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» и «Ислочь» из Минского района.

Первые полуфинальные матчи состоятся 21 апреля в Борисове и Солигорске, ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с минимальным перевесом 1:0 одолели в дополнительное время брестское «Динамо».

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