БАТЭ сыграет с «Торпедо-БелАЗом» в полуфинале Кубка Беларуси
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ поспорят за выход в финал с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
В другом полуфинале будут соперничать действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» и «Ислочь» из Минского района.
Первые полуфинальные матчи состоятся 21 апреля в Борисове и Солигорске, ответные поединки за выход в финал пройдут 5 мая в Жодино и Минске. Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.
В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с минимальным перевесом 1:0 одолели в дополнительное время брестское «Динамо».