Реальный интерес «Динамо», слова Боранбаева и амбиции. Почему Шпилевский может покинуть «Кайрат» в этом году

Перманентный интерес из России к Шпилевскому, возможно, в равной степени реален и в то же время подогрет агентами и медиа. Русскоязычный, молодой, современный, с атакующими идеями, с умением растить молодежь — все это привлекает клубы РПЛ. Чемпионство с «Кайратом» ненамного, но также добавило вистов Алексею Николаевичу в глазах потенциальных зарубежных работодателей.

Первый и пока наиболее реальный интерес из РПЛ был осенью прошлого года. Московское «Динамо» искало тренера, поиском занимался Желько Бувач, который знает Шпилевского, учитывая бэкграунд белоруса по работе в «РБ Лейпциг». По информации источника Vesti.kz, тренер «Кайрата» был реальным кандидатом на пост в «Динамо», с ним контактировали (косвенно информацию подтверждал даже сам тренер), но это было неподходящее время как для Шпилевского, так и для «Кайрата». Тренер не готов был бросать команду, когда она максимально приблизилась к титулу, и подводить Кайрата Боранбаева, который поверил в него.

Что касается весенних слухов, предметного интереса ни со стороны ЦСКА, ни со стороны «Краснодара» к Шпилевскому не было. Возможно, он входил в шорт-листы, но точно не был в приоритете.

В то же время очевидно, что этот сезон в Казахстане переломный в карьере Алексея Николаевича. Задача не только защитить титул, но и показать наконец что-то в Европе. И по всем вводным этот сезон скорее близок к тому, чтобы стать последним для Шпилевского в «Кайрате» и в целом завершит цикл этой команды. Если он выполнит вышеназванные задачи, то абсолютно точно утвердится в желании попробовать себя в более амбициозной и конкурентной лиге. А если в еврокубках будет снова результат близкий ко всем предыдущим, то уже в руководстве «Кайрата» задумаются о новом тренере и вряд ли предложат Шпилевскому продлить контракт.

Кайрат Боранбаев в развернутом интервью Vesti.kz уже говорил о том, что в ближайшие пять лет в клубе будет казахстанский тренер. Но пока есть сомнения, точно ли после Шпилевского придет казахстанец? Просто потому, что на горизонте пока не видно подходящих под критерии «Кайрата» молодых тренеров, а бывшие игроки, ныне работающие в этой должности, не особо впечатляют Боранбаева. Да, вероятно, клуб хочет взрастить тренера из своей структуры, но пример того же «Краснодара» с Мурадом Мусаевым показал, насколько рискованной может быть эта идея.

Добавим, что после трех туров «Кайрат» с семью очками возглавляет турнирную таблицу. На один балл отстает «Ордабасы», а следом идут сразу три команды с пятью очками — «Астана», «Тобол» и «Тараз».