В КПЛ-2021 намечаются тренерские отставки сразу в пяти клубах
После четвертого тура
После четвертого тура
Отмечается, что руководство Туркестанской области недовольно текущими результатами команды в КПЛ. В случае поражения от алматинского «Кайрата» Бурибаев будет отправлен в отставку. Руководство уже успело провести переговоры с одним из потенциальных кандидатов на его место.
После четвертого тура в отставку также могут быть отправлены Али Алиев («Шахтер»), Владимир Мазяр («Акжайык»), Арам Восканян («Атырау») и Султан Абильдаев («Кайсар»).
Ближайшие матчи пройдут в два дня. 9 апреля сыграют «Тараз» — «Шахтер», «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК», «Актобе» — «Ордабасы», «Кайсар» — «Каспий», а 10-го числа встретятся «Астана» — «Атырау», «Кайрат» — «Туран», «Жетысу» — «Тобол».