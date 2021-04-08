В КПЛ-2021 намечаются тренерские отставки сразу в пяти клубах

Отмечается, что руководство Туркестанской области недовольно текущими результатами команды в КПЛ. В случае поражения от алматинского «Кайрата» Бурибаев будет отправлен в отставку. Руководство уже успело провести переговоры с одним из потенциальных кандидатов на его место.