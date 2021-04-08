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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ-2021 намечаются тренерские отставки сразу в пяти клубах

После четвертого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу пост главного тренера «Турана» может покинуть Абдухалик Бурибаев. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что руководство Туркестанской области недовольно текущими результатами команды в КПЛ. В случае поражения от алматинского «Кайрата» Бурибаев будет отправлен в отставку. Руководство уже успело провести переговоры с одним из потенциальных кандидатов на его место.

После четвертого тура в отставку также могут быть отправлены Али Алиев («Шахтер»), Владимир Мазяр («Акжайык»), Арам Восканян («Атырау») и Султан Абильдаев («Кайсар»).

Ближайшие матчи пройдут в два дня. 9 апреля сыграют «Тараз» — «Шахтер», «Акжайык» — «Кызыл-Жар СК», «Актобе» — «Ордабасы», «Кайсар» — «Каспий», а 10-го числа встретятся «Астана» — «Атырау», «Кайрат» — «Туран», «Жетысу» — «Тобол».

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