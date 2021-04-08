Футболист «Астаны» выбрал новый клуб в КПЛ

Хавбек является воспитанником павлодарской футбольный школы. С 2016 по 2019 годы находился в системе столичной «Астаны». Каиркенов в прошлом году уже выступал за «Атырау», в 12 играх забив три гола. При этом вызывает в молодежную сборную Казахстана.