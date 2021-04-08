Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Кубок России
19:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Гранада
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
14:47 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» выбрал новый клуб в КПЛ

21-летний полузащитник «Астаны» Жаслан Каиркенов перешел в «Атырау» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников».

Наверх

Хавбек является воспитанником павлодарской футбольный школы. С 2016 по 2019 годы находился в системе столичной «Астаны». Каиркенов в прошлом году уже выступал за «Атырау», в 12 играх забив три гола. При этом вызывает в молодежную сборную Казахстана.

Напомним, что в трех матчах нынешнего чемпионата «Атырау» потерпел поражения с общей разницей мячей 1−5. В четвертом туре, 10 апреля, команда Арама Восканяна в гостях сыграет с «Астаной».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Спартака»
Олимпийский чемпион Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни
«Боюсь, у него не пойдет»: Ярошик — о перспективах Олича в ЦСКА
Стогниенко рассказал об ожиданиях от матча «Реал» — «Барселона»
Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на ОИ
ЦСКА снял клип в честь 35-летия Игоря Акинфеева (видео)
В РФС назвали «недопустимым» поведение «Уфы» в социальных сетях
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь