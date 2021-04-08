Футболист «Астаны» выбрал новый клуб в КПЛ
21-летний полузащитник «Астаны» Жаслан Каиркенов перешел в «Атырау» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает
21-летний полузащитник «Астаны» Жаслан Каиркенов перешел в «Атырау» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает
Хавбек является воспитанником павлодарской футбольный школы. С 2016 по 2019 годы находился в системе столичной «Астаны». Каиркенов в прошлом году уже выступал за «Атырау», в 12 играх забив три гола. При этом вызывает в молодежную сборную Казахстана.
Напомним, что в трех матчах нынешнего чемпионата «Атырау» потерпел поражения с общей разницей мячей 1−5. В четвертом туре, 10 апреля, команда Арама Восканяна в гостях сыграет с «Астаной».