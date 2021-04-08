Экс-игрок сборной Таджикистана с опытом работы в «Локомотиве» может возглавить «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» рассматривает кандидатуры на замену главному тренеру Алексею Шпилевскому, сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб уже провел переговоры с 46-летним Игорем Черевченко.

Команда Кайрат

В настоящее время специалист тренирует подмосковные «Химки», которые при нем смогли подняться на девятое место в РПЛ после неудачного старта.

Отметим, что в «Химках» Черевченко работал с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом, недавно перешедшим в «Астану».