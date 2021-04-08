Начинал с Исламханом и выбывал из-за травмы. Как Бауыржан Байтана перезапускает карьеру

Полузащитник «Тараза» Бауыржан Байтана в текущем сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана впервые за несколько лет включился в гонку бомбардиров. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о его роли в клубе и способности выстрелить в текущем сезоне.

Команда Тараз

В свое время Байтана, практически одновременно начинавший карьеру с Бауыржаном Исламханом, был многообещающим футболистом. Воспитанник таразского футбола дебютировал за родной клуб в 2010 году. С 2011-го сменил ряд казахстанских команд: «Атырау», «Сункар», «Тобол», «Кайрат», «Актобе» и «Шахтер». Причем всегда возвращался в «Тараз». Только после «Шахтера» в конце 2019 года он оказался без клуба, а к жамбыльцам присоединился летом 2020-го.

Хавбек «Тараза» безусловно одаренный и талантливый игрок. Но он подвержен травмам. Так, в начале сезона-2015, когда выступал за «Кайрат», ему пришлось до конца чемпионата отойти от футбола. Причиной этого стало повреждение, полученное по иронии судьбы в матче с «Таразом».

Следом судьба подготовила еще одну насмешку. Его возвращение в футбол произошло в марте 2016 года. Тогда игрок уже принадлежал «Таразу», а первую встречу после почти годовой паузы провел против «Кайрата».

В 2019-м Байтана вовсе не проходил в основной состав «Тараза», сыграв только два матча во второй лиге за «Тараз-М», а также одну встречу в Кубке Казахстана. Спасать сезон он отправился в «Шахтер», за который сыграл 12 матчей.

Сезон-2020 вновь провел в «Таразе». На его счету семь матчей.

Настоящим прорывом для игрока «Тараза» можно считать начало текущего сезона. В первом туре поучаствовал в волевой победе своего клуба над «Кайсаром» — 3:2. На его счету гол. В недавнем матче с «Кайратом» лидер «Тараза» снова отличился, забив второй гол в ворота алматинцев. Стоит отметить то, как он это сделал. Завладел мячом после ошибки соперника, убрал на замахе оппонента и пробил в угол ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XtG6sskLXyM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К сожалению для жамбыльцев, этот гол не стал победным — «Кайрат» отыгрался (2:2). Но это нисколько не умаляет достоинств и вклада игрока в результат.

Безусловно, наставник «Тараза» Вардан Минасян доверяет своему игроку, и тот отвечает благодарностью в виде хорошей игры и желания приносить пользу команде. Во всех трех матчах Байтана выступал на позиции атакующего полузащитника и в текущем сезоне может улучшить статистические показатели.

Отметим, что два гола за сезон он забивал только раз — в 2017 году, когда играл за «Актобе». Сейчас 28-летний футболист близок к установлению нового личного рекорда.

«Тараз» после трех туров занимает пятое место. Команда Минасяна набрала пять очков.