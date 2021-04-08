Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»

22-летний форвард отверг предложение парижан и не намерен продлевать соглашение с командой. Мбаппе собрался в мадридский «Реал» и рассчитывает сменить клубную прописку уже летом 2021 года. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го.

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Футбол Лига чемпионов 2020/2021 1/4 финала, 7.04.2021, 22:00 Бавария 2 ПСЖ 3

7 апреля Мбаппе отметился дублем в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Парижане выиграли со счетом 3:2 в первой встрече. На счету Мбаппе восемь голов в восьми матчах турнира.

2 апреля сообщалось о готовности «Реала» приобрести Мбаппе, который считается самым дорогим футболистом мира на данный момент. Ради покупки форварда «сливочные» готовы расстаться с целой группой игроков.