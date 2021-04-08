Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Арсенал Т
ЦСКА
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Гранада
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Вильярреал
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Динамо
20
Все события
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
20:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Cuatro.

Наверх
Источник: AP 2020

22-летний форвард отверг предложение парижан и не намерен продлевать соглашение с командой. Мбаппе собрался в мадридский «Реал» и рассчитывает сменить клубную прописку уже летом 2021 года. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 7.04.2021, 22:00

Бавария2ПСЖ3

7 апреля Мбаппе отметился дублем в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Парижане выиграли со счетом 3:2 в первой встрече. На счету Мбаппе восемь голов в восьми матчах турнира.

2 апреля сообщалось о готовности «Реала» приобрести Мбаппе, который считается самым дорогим футболистом мира на данный момент. Ради покупки форварда «сливочные» готовы расстаться с целой группой игроков.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Рибалта покинул «Зенит». Что он сделал для клуба и что дальше
Ефимова не смогла отобраться на ОИ на дистанции 200 м брассом
Капризов покорил Америку. Хоккеисты, раскрывшиеся в НХЛ-2020/21
«Крылья» выбили «Динамо» из Кубка. Перфоманс войдет в историю
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
ЦСКА уступает «Арсеналу» в 1/4 финала Кубка России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь