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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Зинедин Зидан всерьёз задумался об уходе из «Реала» по окончании сезона

Зинедин Зидан всерьёз рассматривает возможность ухода из «Реала» по окончании нынешнего сезона, сообщает Onda Madrid.

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Источник: Reuters

По данным источника, причиной такого решения является его усталость, как психологическая, так и физическая, из-за тяжёлого сезона.

Команда
Реал

Ранее сообщалось, что в услугах 48-летнего французского специалиста заинтересован «Ювентус». Отмечается, что представители туринского клуба уже связались с Зиданом.

На данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на три очка. В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Королевский клуб» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год — с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев.

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