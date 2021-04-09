Зинедин Зидан всерьёз задумался об уходе из «Реала» по окончании сезона

На данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстаёт на три очка. В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Королевский клуб» обыграл «Ливерпуль» (3:1).

Зинедин Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, но при этом делал перерыв на один год — с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе «Королевского клуба» в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев.