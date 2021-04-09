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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы надеемся, что это фейк». В России отреагировали на переговоры «Кайрата» с тренером клуба РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал новости о том, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассматривается в качестве кандидата на должность наставника «Кайрата».

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Ранее появилась информация, что он может заменить белоруса Алексея Шпилевского и уже провел переговоры с клубом.

«Черевченко остается главным тренером “Химок”. Может, “Кайрат” и хочет его к себе пригласить, но пока у нас такой информации нет. Специалист работает у нас, мы им довольны, у него есть контрактные обязательства. Обращений из “Кайрата” не было. Все, наверное, на кого-то  выходят, это футбол. Тренер, бывает, попадает в поле зрения разных клубов. Мы надеемся, что это фейк, потому что у нас все прекрасно и специалист получает удовольствие от работы у нас», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Напомним, что в «Химках» Черевченко работал с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом, который недавно перешел в «Астану». В бытность игроком он выступал за сборную Таджикистана, а как тренер завоевывал Кубок России в 2015 году с «Локомотивом».

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