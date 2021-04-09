«Мы надеемся, что это фейк». В России отреагировали на переговоры «Кайрата» с тренером клуба РПЛ

Ранее появилась информация, что он может заменить белоруса Алексея Шпилевского и уже провел переговоры с клубом.
«Черевченко остается главным тренером “Химок”. Может, “Кайрат” и хочет его к себе пригласить, но пока у нас такой информации нет. Специалист работает у нас, мы им довольны, у него есть контрактные обязательства. Обращений из “Кайрата” не было. Все, наверное, на кого-то выходят, это футбол. Тренер, бывает, попадает в поле зрения разных клубов. Мы надеемся, что это фейк, потому что у нас все прекрасно и специалист получает удовольствие от работы у нас», — цитирует Терюшкова РИА Новости.
Напомним, что в «Химках» Черевченко работал с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом, который недавно перешел в «Астану». В бытность игроком он выступал за сборную Таджикистана, а как тренер завоевывал Кубок России в 2015 году с «Локомотивом».