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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Кайрата» из сборной Казахстана вернулся в КПЛ из европейского клуба

Защитник сборной Казахстана Тимур Рудосельский отправился в расположение «Кайсара», передает Meta-ratings.kz.

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26-летний футболист подпишет контракт с кызылординским клубом. Он был ведущим игроком армянского «Лори», но покинул клуб в связи со снятием с чемпионата.

Отмечается, что соглашение с «Кайсаром» будет рассчитано до конца 2021 года, но в договоре есть пункт о том, что Рудосельский может покинуть команду летом, если ему поступит хорошее предложение из-за рубежа.

Напомним, что защитник является воспитанником «Кайрата».

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