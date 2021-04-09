Воспитанник «Кайрата» из сборной Казахстана вернулся в КПЛ из европейского клуба

26-летний футболист подпишет контракт с кызылординским клубом. Он был ведущим игроком армянского «Лори», но покинул клуб в связи со снятием с чемпионата.

Отмечается, что соглашение с «Кайсаром» будет рассчитано до конца 2021 года, но в договоре есть пункт о том, что Рудосельский может покинуть команду летом, если ему поступит хорошее предложение из-за рубежа.