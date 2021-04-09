Мяч футболиста «Тараза» в ворота «Кайрата» признан лучшим в третьем туре чемпионата Казахстана
Гол игрока «Тараза» Педро Эуженио, забитый в ворота «Кайрата», признан лучшим в третьем туре
Гол игрока «Тараза» Педро Эуженио, забитый в ворота «Кайрата», признан лучшим в третьем туре
Эуженио набрал 46 процентов голосов. Португальский вингер «Тараза» на девятой минуте матча открыл счет. Эуженио после перехвата на своем фланге стремительно преодолел половину поля соперника и, войдя в штрафную, поразил дальний угол ворот Стаса Покатилова. Матч завершился боевой ничьей — 2:2.
Второе место в голосовании занял гол Еркебулана Тунгышбаева из «Ордабасы» — 18 процентов. Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав набрал 16 процентов. У него третье место. Еще один игрок алматинского клуба Хосе Канте, забив дебютный мяч за новый клуб, набрал 13 процентов. У Руслана Мингазова из «Каспия» восемь процентов голосов и последнее место в топ-5.
Отметим, голосование проводится после каждого тура
Напомним, после третьего тура в КПЛ лидирует «Кайрат», набравший семь очков.
Матчи четвертого тура пройдут 9 и 10 апреля.