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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Мяч футболиста «Тараза» в ворота «Кайрата» признан лучшим в третьем туре чемпионата Казахстана

Гол игрока «Тараза» Педро Эуженио, забитый в ворота «Кайрата», признан лучшим в третьем туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

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Эуженио набрал 46 процентов голосов. Португальский вингер «Тараза» на девятой минуте матча открыл счет. Эуженио после перехвата на своем фланге стремительно преодолел половину поля соперника и, войдя в штрафную, поразил дальний угол ворот Стаса Покатилова. Матч завершился боевой ничьей — 2:2.

Второе место в голосовании занял гол Еркебулана Тунгышбаева из «Ордабасы» — 18 процентов. Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав набрал 16 процентов. У него третье место. Еще один игрок алматинского клуба Хосе Канте, забив дебютный мяч за новый клуб, набрал 13 процентов. У Руслана Мингазова из «Каспия» восемь процентов голосов и последнее место в топ-5.

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Отметим, голосование проводится после каждого тура премьер-лиги. По мнению читателей Vesti.kz, в первом туре чемпионата лучшим стал гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова, состоявшийся в матче с «Тураном». А во втором туре больше всех голосов набрал мяч другого игрока столичного клуба Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия».

Напомним, после третьего тура в КПЛ лидирует «Кайрат», набравший семь очков.

Матчи четвертого тура пройдут 9 и 10 апреля.

Кайрат
2:2
Первый тайм: 0:0
Тараз
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