Мяч футболиста «Тараза» в ворота «Кайрата» признан лучшим в третьем туре чемпионата Казахстана

Эуженио набрал 46 процентов голосов. Португальский вингер «Тараза» на девятой минуте матча открыл счет. Эуженио после перехвата на своем фланге стремительно преодолел половину поля соперника и, войдя в штрафную, поразил дальний угол ворот Стаса Покатилова. Матч завершился боевой ничьей — 2:2.

Второе место в голосовании занял гол Еркебулана Тунгышбаева из «Ордабасы» — 18 процентов. Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав набрал 16 процентов. У него третье место. Еще один игрок алматинского клуба Хосе Канте, забив дебютный мяч за новый клуб, набрал 13 процентов. У Руслана Мингазова из «Каспия» восемь процентов голосов и последнее место в топ-5.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XtG6sskLXyM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, голосование проводится после каждого тура премьер-лиги. По мнению читателей Vesti.kz, в первом туре чемпионата лучшим стал гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова, состоявшийся в матче с «Тураном». А во втором туре больше всех голосов набрал мяч другого игрока столичного клуба Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия».

Напомним, после третьего тура в КПЛ лидирует «Кайрат», набравший семь очков.