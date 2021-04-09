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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили о приостановке переговоров Неймара с «ПСЖ»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Переговоры Неймара с французским «Пари Сен-Жермен» о продлении контракта приостановлены из-за возможного возвращения футболиста в испанскую «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2020

Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар близок к продлению контракта с «ПСЖ». Действующее соглашение 29-летнего бразильца с парижанами истекает по окончании сезона-2021/22.

Команда
ПСЖ

«Барселона» не исключает обращения к «ПСЖ» по возможному трансферу игрока, так как, если Неймар не продлит контракт с парижским клубом, летом 2022 года он сможет покинуть французскую команду бесплатно. В связи с этим продажа игрока предстоящим летом является одним из последних вариантов для «ПСЖ» получить деньги за уход бразильца.

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в каталонскую команду, предпочитая его кандидатуру возможным новичкам клуба в лице Мемфиса Депая и Джорджиньо Вейналдума.

Представители Неймара в 2017 году выкупили его контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне бразильский форвард забил 13 голов в 21 матче за «ПСЖ».

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