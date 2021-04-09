СМИ сообщили о приостановке переговоров Неймара с «ПСЖ»

Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар близок к продлению контракта с «ПСЖ». Действующее соглашение 29-летнего бразильца с парижанами истекает по окончании сезона-2021/22.

Команда ПСЖ

«Барселона» не исключает обращения к «ПСЖ» по возможному трансферу игрока, так как, если Неймар не продлит контракт с парижским клубом, летом 2022 года он сможет покинуть французскую команду бесплатно. В связи с этим продажа игрока предстоящим летом является одним из последних вариантов для «ПСЖ» получить деньги за уход бразильца.

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара в каталонскую команду, предпочитая его кандидатуру возможным новичкам клуба в лице Мемфиса Депая и Джорджиньо Вейналдума.

Представители Неймара в 2017 году выкупили его контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ».