«Энергетик-БГУ» примет «Спутник» в 4-м туре футбольного чемпионата Беларуси

В первом поединке этого игрового дня минский «Энергетик-БГУ» примет на своем поле дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник». На старте турнира минчане победили еще одного новичка элитного дивизиона «Сморгонь» (3:0), затем уступили чемпиону солигорскому «Шахтеру» (1:2), а в прошлом туре сыграли вничью с брестским клубом «Рух» (0:0). «Спутник» остается единственной командой, которая не имеет зачетных баллов, потерпев поражения от брестского «Динамо» (0:4), «Гомеля» (0:2) и «Минска» (0:1).

В субботу, 10 апреля, состоятся еще три встречи: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение команд после трех туров: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Ислочь» — 6, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Рух» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1, «Слуцк» — 1, «Спутник» — 0.