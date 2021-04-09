Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Эльче
Футбол. Еврокубки
8.04
Динамо З
Вильярреал
01
Футбол. Еврокубки
8.04
Аякс
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
11:48 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» примет «Спутник» в 4-м туре футбольного чемпионата Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом поединке этого игрового дня минский «Энергетик-БГУ» примет на своем поле дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник». На старте турнира минчане победили еще одного новичка элитного дивизиона «Сморгонь» (3:0), затем уступили чемпиону солигорскому «Шахтеру» (1:2), а в прошлом туре сыграли вничью с брестским клубом «Рух» (0:0). «Спутник» остается единственной командой, которая не имеет зачетных баллов, потерпев поражения от брестского «Динамо» (0:4), «Гомеля» (0:2) и «Минска» (0:1).

В субботу, 10 апреля, состоятся еще три встречи: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение команд после трех туров: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Ислочь» — 6, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Рух» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1, «Слуцк» — 1, «Спутник» — 0.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.

 Гороскоп на май 2020
Модель Хайди Клум похвасталась фигурой в соблазнительном наряде
Мусаев раскрыл подробности разговора с Галицким об отставке
Сборная России по биатлону останется без главного тренера
Большунов отреагировал на слова Резцовой о «звездной болезни»
Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США
Клуб РПЛ назначил главным тренером 37-летнего специалиста из ФНЛ
Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко
СМИ сообщили о приостановке переговоров Неймара с «ПСЖ»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь