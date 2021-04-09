«Тараз» разгромил «Шахтер» и вышел на первое место в КПЛ
Сегодня, 9 апреля, стартовал четвертый тур
Сегодня, 9 апреля, стартовал четвертый тур
В стартовом матче игрового дня «Тараз» на своей арене встречался с «Шахтером» и нанес карагандинскому клубу третье поражение подряд в нынешнем сезоне.
Встреча завершилась со счетом 4:0. На 20-й и 44-й минутах дубль оформил Фейт Фрайдей Обилор. Еще один гол на 51-й минуте забил Эуженио. На третьей добавленной минуте точку во встрече поставил Ненад Адамович.
Напомним, что «Шахтер», завершивший прошлый сезон на четвертом месте, в этом году выступит в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.
В рамках четвертого тура КПЛ сегодня состоятся еще три матча: «Акжайык» — «Кызыл-Жар» (16:00), «Кайсар» — «Каспий» (18:00) и «Актобе» — «Ордабасы» (19:00).