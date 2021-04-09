«Тараз» разгромил «Шахтер» и вышел на первое место в КПЛ

В стартовом матче игрового дня «Тараз» на своей арене встречался с «Шахтером» и нанес карагандинскому клубу третье поражение подряд в нынешнем сезоне.

Встреча завершилась со счетом 4:0. На 20-й и 44-й минутах дубль оформил Фейт Фрайдей Обилор. Еще один гол на 51-й минуте забил Эуженио. На третьей добавленной минуте точку во встрече поставил Ненад Адамович.

Напомним, что «Шахтер», завершивший прошлый сезон на четвертом месте, в этом году выступит в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.