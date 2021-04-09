В КПЛ-2021 случилась первая тренерская отставка

Отмечается, что Алиев имел разговор с директором клуба Ерланом Уразаевым. Руководство «горняков» после небольших раздумий приняло отставку тренера. Хотя до матча с «Таразом» никто не собирался расставаться с ним, в клубе верили в тренера и надеялись, что в ближайшее время удастся усилить атаку и тогда команда начнет добывать результат.