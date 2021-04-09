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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ-2021 случилась первая тренерская отставка

После разгромного поражения от «Тараза» в четвертом туре в отставку подал главный тренер «Шахтера» Али Алиев. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что Алиев имел разговор с директором клуба Ерланом Уразаевым. Руководство «горняков» после небольших раздумий приняло отставку тренера. Хотя до матча с «Таразом» никто не собирался расставаться с ним, в клубе верили в тренера и надеялись, что в ближайшее время удастся усилить атаку и тогда команда начнет добывать результат.

Напомним, что «Шахтер» в четырех турах потерпел три поражения при одной победе. Следующий матч карагандинцы проведут с «Акжайыком» 13 апреля.

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