В КПЛ-2021 случилась первая тренерская отставка
После разгромного поражения от «Тараза» в четвертом туре в отставку подал главный тренер «Шахтера» Али Алиев. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
После разгромного поражения от «Тараза» в четвертом туре в отставку подал главный тренер «Шахтера» Али Алиев. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что Алиев имел разговор с директором клуба Ерланом Уразаевым. Руководство «горняков» после небольших раздумий приняло отставку тренера. Хотя до матча с «Таразом» никто не собирался расставаться с ним, в клубе верили в тренера и надеялись, что в ближайшее время удастся усилить атаку и тогда команда начнет добывать результат.
Напомним, что «Шахтер» в четырех турах потерпел три поражения при одной победе. Следующий матч карагандинцы проведут с «Акжайыком» 13 апреля.