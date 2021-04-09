Головин подорожал на 4 млн евро и является самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

«Александр Головин является важным звеном в построении атакующей линии “Монако” после возвращения из лазарета минувшей зимой. Имея высокий уровень результативности, полузащитник сыграл одну из ключевых ролей в возвращении “монегасков” в борьбу за чемпионство. К сожалению, невозможность россиянина играть матчи с первой до последней минуты на текущем этапе пока не позволила ему войти в десятку самых подорожавших игроков Лиги 1. Но удорожание почти на 25% является более чем обоснованным аргументом в нынешних рыночных реалиях», — сказал региональный менеджер Transfermarkt во Франции Ронан Карофф.