Головин подорожал на 4 млн евро и является самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt

Прибавку на 4 млн евро по итогам весенней части сезона получил российский полузащитник «Монако» Александр Головин — с 19 до 23 млн.
Головин в настоящее время является самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt. В топ-5 также входят: защитник ЦСКА Марио Фернандес (18 млн), полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (17 млн), вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн) и полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 млн).
«Александр Головин является важным звеном в построении атакующей линии “Монако” после возвращения из лазарета минувшей зимой. Имея высокий уровень результативности, полузащитник сыграл одну из ключевых ролей в возвращении “монегасков” в борьбу за чемпионство. К сожалению, невозможность россиянина играть матчи с первой до последней минуты на текущем этапе пока не позволила ему войти в десятку самых подорожавших игроков Лиги 1. Но удорожание почти на 25% является более чем обоснованным аргументом в нынешних рыночных реалиях», — сказал региональный менеджер Transfermarkt во Франции Ронан Карофф.
Головин в нынешнем сезоне чемпионата Франции забил 4 гола и сделал 7 голевых передач в 15 матчах.