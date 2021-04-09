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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар СК» выиграл второй матч подряд и поднялся на третье место в КПЛ

«Акжайык» проиграл «Кызыл-Жар СК» в четвертом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу петропавловского клуба. Ее исход предрешил достаточно курьезный гол.

Полузащитник гостей Дарко Зорич пробил из-за пределов штрафной площади, а вратарь Сергей Литовченко отбил мяч прямо на своего защитника Эльдара Абдрахманова, от которого он влетел в ворота.

В оставшееся время до финального свистка хозяева не смогли спастись от поражения. При этом подопечные Андрея Карповича вдесятером заканчивали игру из-за удаления Данило Алвеса на 85-й минуте.

Как итог, петропавловцы выиграли второй матч подряд и с семью очками поднялись на третье место. Уральцы с тремя баллами расположились на восьмой строчке.

В следующем туре, 13 апреля, «Кызыл-Жар СК» дома примет «Актобе», а «Акжайык» в гостях сыграет с «Шахтером».

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