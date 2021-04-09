«Кызыл-Жар СК» выиграл второй матч подряд и поднялся на третье место в КПЛ
«Акжайык» проиграл «Кызыл-Жар СК» в четвертом туре
«Акжайык» проиграл «Кызыл-Жар СК» в четвертом туре
Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу петропавловского клуба. Ее исход предрешил достаточно курьезный гол.
Полузащитник гостей Дарко Зорич пробил
В оставшееся время до финального свистка хозяева не смогли спастись от поражения. При этом подопечные Андрея Карповича вдесятером заканчивали игру
Как итог, петропавловцы выиграли второй матч подряд и с семью очками поднялись на третье место. Уральцы с тремя баллами расположились на восьмой строчке.
В следующем туре, 13 апреля, «Кызыл-Жар СК» дома примет «Актобе», а «Акжайык» в гостях сыграет с «Шахтером».