«Кызыл-Жар СК» выиграл второй матч подряд и поднялся на третье место в КПЛ

Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу петропавловского клуба. Ее исход предрешил достаточно курьезный гол.

Полузащитник гостей Дарко Зорич пробил из-за пределов штрафной площади, а вратарь Сергей Литовченко отбил мяч прямо на своего защитника Эльдара Абдрахманова, от которого он влетел в ворота.

В оставшееся время до финального свистка хозяева не смогли спастись от поражения. При этом подопечные Андрея Карповича вдесятером заканчивали игру из-за удаления Данило Алвеса на 85-й минуте.

Как итог, петропавловцы выиграли второй матч подряд и с семью очками поднялись на третье место. Уральцы с тремя баллами расположились на восьмой строчке.