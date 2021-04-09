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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» выдал убойный второй тайм и одержал первую победу в КПЛ

«Кайсар» победил «Каспий» в четвертом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У гостей на 26-й минуте отличился Руслан Мингазов. На это хозяева ответили точными ударами Каролиса Лаукжямиса и Шокана Абзалова на 47-й и 81-й минутах соответственно.

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Таким образом, кызылординцы, выдав убойный второй тайм, выиграли первый матч в сезоне и с четырьмя очками вышли на восьмое место, актаусцы по дополнительным показателям располагаются на седьмой позиции. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
В пятом туре, 14 апреля, «Кайсар» на выезде сыграет с «Тоболом», а «Каспий» дома примет «Кайрат».

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