Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования по случаю кончины принца Филиппа
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал свою
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал свою
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, не дожил два месяца до своего 100-летия.
«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье. Я с очень, очень, очень глубоким почтением отношусь к Королевской семье. Не только Великобритания будет скорбеть. К несчастью, такова жизнь. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается», — цитирует Моуринью Reuters.