Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования по случаю кончины принца Филиппа

«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье. Я с очень, очень, очень глубоким почтением отношусь к Королевской семье. Не только Великобритания будет скорбеть. К несчастью, такова жизнь. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается», — цитирует Моуринью Reuters.