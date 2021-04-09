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18:14 (мск), источник: Sport24

Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования по случаю кончины принца Филиппа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал свою пресс-конференцию, чтобы выразить соболезнования по случаю кончины принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы.

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский, не дожил два месяца до своего 100-летия.

«Хочу выразить свои соболезнования Королевской семье. Я с очень, очень, очень глубоким почтением отношусь к Королевской семье. Не только Великобритания будет скорбеть. К несчастью, такова жизнь. Мне очень жаль, но для нас жизнь продолжается», — цитирует Моуринью Reuters.

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