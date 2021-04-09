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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» упустил победу над «Актобе» в матче с восемью голами и не смог выйти на первое место в КПЛ

«Ордабасы» и «Актобе» поделили очки в четвертом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 4:4.

Результативными выдались оба тайма, в каждом из которых было забито по четыре гола.
У шымкентцев забивали Темирлан Ерланов (12-я минута), Жоао Пауло (36-я, 74-я) и Сергей Хижниченко (90+1-я). У «красно-белых» отличились Игорь Сергеев (27-я), Еркебулан Нургалиев (43-я), Рифат Нурмугамет (86-я) и Михал Йерабек (90+4-я).

Таким образом, «Ордабасы» упустил шанс выйти на первое место по итогам первого игрового дня отчетного тура, расположившись с семью очками на третьей строчке в таблице, а «Актобе» с тремя баллами оказался на девятой позиции.

В пятом туре, 13 апреля, «Актобе» в гостях сыграет с «Кызыл-Жар СК», а на следующий день «Ордабасы» на своем поле встретится с «Астаной».

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