«Ордабасы» упустил победу над «Актобе» в матче с восемью голами и не смог выйти на первое место в КПЛ

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 4:4.

Результативными выдались оба тайма, в каждом из которых было забито по четыре гола.

У шымкентцев забивали Темирлан Ерланов (12-я минута), Жоао Пауло (36-я, 74-я) и Сергей Хижниченко (90+1-я). У «красно-белых» отличились Игорь Сергеев (27-я), Еркебулан Нургалиев (43-я), Рифат Нурмугамет (86-я) и Михал Йерабек (90+4-я).

Таким образом, «Ордабасы» упустил шанс выйти на первое место по итогам первого игрового дня отчетного тура, расположившись с семью очками на третьей строчке в таблице, а «Актобе» с тремя баллами оказался на девятой позиции.