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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сделал заявление о будущем Алексея Шпилевского

Футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с заявлением о будущем своего наставника Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что клуб не рассматривает кандидатов на пост главного тренера, так как у Шпилевского долгосрочный контракт и он счастлив находиться в составе «желто-черных».

Напомним, что ранее польские СМИ сообщали об интересе к 33-летнему белорусскому специалисту со стороны «Леха». При этом была информация, что алматинский клуб сделал предложение тренеру из РПЛ Игорю Черевченко.

Шпилевский пришел в «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в прошлом сезоне помог команде впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ.

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