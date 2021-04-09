«Кайрат» сделал заявление о будущем Алексея Шпилевского

Отмечается, что клуб не рассматривает кандидатов на пост главного тренера, так как у Шпилевского долгосрочный контракт и он счастлив находиться в составе «желто-черных».

Напомним, что ранее польские СМИ сообщали об интересе к 33-летнему белорусскому специалисту со стороны «Леха». При этом была информация, что алматинский клуб сделал предложение тренеру из РПЛ Игорю Черевченко.