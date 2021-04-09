«Кайрат» сделал заявление о будущем Алексея Шпилевского
Футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с заявлением о будущем своего наставника Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Кайрат» на своем официальном сайте выступил с заявлением о будущем своего наставника Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отмечается, что клуб не рассматривает кандидатов на пост главного тренера, так как у Шпилевского долгосрочный контракт и он счастлив находиться в составе «желто-черных».
Напомним, что ранее польские СМИ сообщали об интересе к 33-летнему белорусскому специалисту со стороны «Леха». При этом была информация, что алматинский клуб сделал предложение тренеру из РПЛ Игорю Черевченко.
Шпилевский пришел в «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в прошлом сезоне помог команде впервые за 16 лет выиграть чемпионство в КПЛ.