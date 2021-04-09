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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

«Спутник» одержал первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты речицкого «Спутника» одержали первую викторию в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня в стартовом поединке 4-го тура подопечные Вячеслава Левчука после трех поражений обыграли в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с минимальным перевесом 1:0. Победу дебютантам элитного дивизиона принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

В субботу, 10 апреля, состоятся еще три встречи 4-го тура: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение команд: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Ислочь» — 6, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Рух» — 3, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1, «Слуцк» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер») и Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.

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