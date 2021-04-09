«Спутник» одержал первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в стартовом поединке 4-го тура подопечные Вячеслава Левчука после трех поражений обыграли в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с минимальным перевесом 1:0. Победу дебютантам элитного дивизиона принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».