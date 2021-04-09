«Монако» сыграет с «Лионом» в четвертьфинале Кубка Франции, «ПСЖ» встретится с «Анже»

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, встретится с «Лионом». «ПСЖ» сыграет с «Анже», соперником «Монпелье» стал «Кане-Руссийон», а «Тулуза» поспорит за выход в полуфинал с «Рюмийи-Вальер».