Флорентино Перес выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Реала»
Флорентино Перес является единственным кандидатом на очередных выборах президента «Реала», сообщил официальный сайт клуба.
Флорентино Перес является единственным кандидатом на очередных выборах президента «Реала», сообщил официальный сайт клуба.
В пятницу, 9 апреля, представитель действующего президента зарегистрировал Переса, при этом другие кандидаты свои заявки не подавали.
Если до 12 апреля новые кандидаты не появятся, президентские полномочия Переса автоматически продлятся до 2025 года.
Ранее сообщалось, что побороться с многолетний президентом «Реала» намерен бизнесмен Энрике Рикельме.