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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лилль» переиграл «Метц» и увеличил отрыв от «ПСЖ»

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал лидера чемпионата — «Лилль».

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Встреча проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция) и завершилась со счётом 0:2. За порядком на поле следила авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Клеман Турпен.

Первый тайм прошёл без голов. На 17-й минуте «Метц» получил право на пенальти, но Аарон Лейя-Исека не реализовал одиннадцатиметровый. Счёт в матче на 60-й минуте открыл нападающий «Лилля» Бурак Йылмаз. На 89-й минуте преимущество гостей удвоил Зеки Челик. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «догов».

Благодаря этой победе «Лилль», набрав в 32 матчах 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший преследователь, «Пари Сен-Жермен», имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе.

Метц
0:2
Первый тайм: 0:0
Лилль
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