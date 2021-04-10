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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Мхитарян восстановился после травмы и может выйти на поле в матче с «Болоньей»

Армянский полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян почти полностью восстановился после травмы голени, полученной в матче с «Шахтёром» в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Как сообщает Forza Roma, он хотел выйти на поле в минувшем матче Лиги Европы против «Аякса» (2:1), увеличив нагрузки в физподготовке, но медперсонал не одобрил скорейшее возвращение на поле.

Теперь Мхитарян может попасть в заявку и выйти на поле в матче 30-го тура Серии А против «Болоньи» 11 апреля, либо в ответном матче Лиги Европы с «Аяксом». Вместе с ним к возвращению также готовится английский защитник Крис Смоллинг.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года, сыграв за это время в 61 матче, забив 20 голов и отдав 17 голевых передач. За сборную Армении с января 2007 года он провёл 88 игр и забил 30 голов.

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