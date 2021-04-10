Назван фаворит в предстоящем «Эль-Класико» между «Реалом» и «Барселоной»

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Гонсалес считает, что фаворитом в противостоянии является «Барселона». Кроме того, по мнению эксперта, в игре будет забито больше двух мячей. Наименее вероятный исход «Эль-Класико» — ничья.

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Футбол Испания 2020/2021 Тур 30, 10.04.2021, 22:00 Реал - Барселона -

Гонсалес обращает внимание на уверенные выступления «Барселоны» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Сине-гранатовые не знают поражений на протяжении 19 матчей Ла Лиги. На счету команды 16 побед и три ничьи.

«Эль-Класико» пройдет 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.