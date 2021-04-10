Клуб КПЛ отзаявил казахстанского защитника и вернул бывшего футболиста сборной Камеруна
Первый попал в немилость тренерского штаба.
Первый попал в немилость тренерского штаба.
Кызылординский «Кайсар» отказался от услуг воспитанника клуба Олжаса Алтаева и пополнился африканским легионером Кларенсом Битангом. Об этом сообщает
Защитник Алтаев успел сыграть в трех стартовых турах чемпионата, однако по неизвестным причинам попал в немилость тренерского штаба команды.
Камерунский полузащитник Битанг уже выступал за «волков» в двух последних сезонах, сыграв в КПЛ в общей сложности 30 игр. В активе он имеет пять матчей за сборную своей страны, в которую вызывался в период 2017—2018 годов.
Ранее «Кайсар» усилил свой состав, подписав двух защитников — Тимура Рудосельского и Улара Жаксыбаева.
Следующий матч в чемпионате кызылординцы проведут на выезде с «Тоболом» 14 апреля.