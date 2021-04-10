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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца проиграл одному из лидеров европейского чемпионата

Также сыграл экс-защитник «Астаны».

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«Висла», за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, проиграла на своем поле «Ракуву» в рамках 24-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Висла Кр

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Давид Тиянич (34-я минута) и Марцин Цебуля (63-я). В составе проигравших один мяч с пенальти отыграл Михал Фридрих (40-я).

После этой игры «Ракув», набрав 40 очков, закрепился на третьем месте из 16, тогда как «Висла» с 28 баллами расположилась на 12-й строчке.

Жуков вышел в стартовом составе, на 70-й минуте заработал предупреждение, а спустя шесть минут был заменен.

В этом матче за «Вислу» также сыграл сербский защитник Урош Радакович, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Астану» в прошлом году, а вот бывший игрок «Жетысу» Давид Мавутор остался в запасе клуба из Кракова.

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