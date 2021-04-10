Клуб казахстанца проиграл одному из лидеров европейского чемпионата

«Висла», за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, проиграла на своем поле «Ракуву» в рамках 24-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Висла Кр

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Давид Тиянич (34-я минута) и Марцин Цебуля (63-я). В составе проигравших один мяч с пенальти отыграл Михал Фридрих (40-я).

После этой игры «Ракув», набрав 40 очков, закрепился на третьем месте из 16, тогда как «Висла» с 28 баллами расположилась на 12-й строчке.

Жуков вышел в стартовом составе, на 70-й минуте заработал предупреждение, а спустя шесть минут был заменен.