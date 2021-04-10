Участник еврокубков от Казахстана ведет переговоры с футболистом сборной Словении
Его стоимость оценивается в 700 тысяч евро.
Его стоимость оценивается в 700 тысяч евро.
Состав «Шахтера» может пополнить атакующий полузащитник австрийского «Хартберга» Райко Реп. Об этом сообщает
Отмечается, что карагандинцы продолжают искать усиление в атакующую линию и ведут переговоры с хавбеком сборной Словении Репом. Несмотря на то, что сезон в австрийской Бундеслиге еще не завершен, он может покинуть команду без компенсации благодаря специальному пункту в контракте.
«Шахтер» на связи с ним уже несколько недель, словенец уже дважды соглашался на переход, но затем сомневался в своем решении
Но переговоры уже зашли в финальную стадию, и в понедельник будет окончательно известно, станет Реп «горняком» или нет.
В карьере игрока также были австрийский ЛАСК, словенские «Мура 05», «Марибор» и «Целе».
Transfermarkt рыночную стоимость 30-летнего игрока оценивает в 700 тысяч евро.
Напомним, что прошлый сезон «Шахтер» завершил на четвертом месте и завоевал путевку в еврокубки. В межсезонье команда главным тренером назначила казахстанца Али Алиева, который подал в отставку после крупного поражения от «Тараза» (0:4) в четвертом туре.