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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана ведет переговоры с футболистом сборной Словении

Его стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

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Состав «Шахтера» может пополнить атакующий полузащитник австрийского «Хартберга» Райко Реп. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что карагандинцы продолжают искать усиление в атакующую линию и ведут переговоры с хавбеком сборной Словении Репом. Несмотря на то, что сезон в австрийской Бундеслиге еще не завершен, он может покинуть команду без компенсации благодаря специальному пункту в контракте.

Команда
Шахтер Кг

«Шахтер» на связи с ним уже несколько недель, словенец уже дважды соглашался на переход, но затем сомневался в своем решении из-за нежелания его девушки ехать в Казахстан.

Но переговоры уже зашли в финальную стадию, и в понедельник будет окончательно известно, станет Реп «горняком» или нет.

В карьере игрока также были австрийский ЛАСК, словенские «Мура 05», «Марибор» и «Целе».

Transfermarkt рыночную стоимость 30-летнего игрока оценивает в 700 тысяч евро.

Напомним, что прошлый сезон «Шахтер» завершил на четвертом месте и завоевал путевку в еврокубки. В межсезонье команда главным тренером назначила казахстанца Али Алиева, который подал в отставку после крупного поражения от «Тараза» (0:4) в четвертом туре.

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