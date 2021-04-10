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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» официально объявил об отставке главного тренера и назвал его преемника

Команда имеет в пассиве три поражения.

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Футбольный клуб «Шахтер» на своем официальном сайте подтвердил уход Али Алиева с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шахтер Кг

Отмечается, что после матча четвертого тура с «Таразом» (0:4) Алиев подал заявление об отставке по собственному желанию.

Руководство клуба пошло навстречу его решению. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Финонченко.

Напомним, что прошлый сезон «Шахтер» завершил на четвертом месте и завоевал путевку в еврокубки.

В первых четырех играх нынешнего чемпионата команда одержала одну победу при трех поражениях с разницей мячей 1−8. Следующий матч карагандинцы проведут с «Акжайыком» 13 апреля.

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