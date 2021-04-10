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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Многие осудят меня, если я начну открыто говорить». Тренер «Каспия» — о втором поражении в КПЛ

Команда вела в счете после первого тайма.

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Главный тренер «Каспия» Срджан Благоевич прокомментировал матч против «Кайсара» в рамках четвертого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась победой хозяев поля — 2:1, хотя после первого тайма в счете вела актауская команда, для которой это поражение стало вторым в нынешнем сезоне.

Команда
Каспий

«Это очень тяжело для меня, для игроков, для болельщиков, а также для руководства клуба… Я переполнен эмоциями, особенно после таких событий, которые произошли в матче против “Кайсара”. Проанализировать все, что произошло, крайне сложно, надо посмотреть на все с нескольких сторон. Я — иностранец в этой стране, и многие неправильно поймут или осудят меня, если я начну открыто говорить о том, что повлияло на результат, как все есть. Нам грустно и обидно, я думаю, что все видели, и мои слова всем понятны. К сожалению, это чувство возникает не впервые и все, что мне нужно сделать, это попросить всех ответственных лиц предоставить нам такие же условия, как и для всех остальных. Ну, а мы с командой проанализируем то, как можно упустить столько шансов. Мы должны были забить еще один гол и решить вопрос о победителе раньше. Также мы должны быстро включаться в игру, чтобы не было таких моментов, как с голом в начале второго тайма. В конце концов мы поддались давлению, и если мы хотим быть серьезной командой, мы должны быть психологически сильными и храбрыми, чтобы решать исход игры даже в таких ситуациях. Еще раз повторяю, очень сложно что-либо анализировать, запомнился только результат… Уже скоро начнем работу над ошибками, которые мы допустили и будем стараться исправить, но только то, на что мы можем повлиять, и продолжим работать. Наша команда — это отличная группа ребят, в которую я очень верю. Нам будет нелегко, но мы всегда будем бороться за свое!» — сказал он пресс-службе клуба.

В пятом туре, 14 апреля, «Кайсар» на выезде сыграет с «Тоболом», а «Каспий» дома примет «Кайрат». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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