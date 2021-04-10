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14:07 (мск), источник: Матч ТВ

Агент Миранчука — Лахтеру: У определенных личностей обострились проблемы с головой

Агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил агенту Денису Лахтеру, который ранее заявил об отсутствии перспектив у россиянина в клубе из Бергамо.

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Источник: Reuters

Лахтер рассказал, что «Аталанта» собирается продать 25-летнего россиянина.

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Команда
Аталанта

— Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который по сути управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

— Все высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов, — сказал Шпинев.

Алексей выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. В 24 матчах нынешнего сезона он забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

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