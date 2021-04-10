Агент Миранчука — Лахтеру: У определенных личностей обострились проблемы с головой
Агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил агенту Денису Лахтеру, который ранее заявил об отсутствии перспектив у россиянина в клубе из Бергамо.
Агент хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил агенту Денису Лахтеру, который ранее заявил об отсутствии перспектив у россиянина в клубе из Бергамо.
Лахтер рассказал, что «Аталанта» собирается продать 25-летнего россиянина.
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— Все высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он
Алексей выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. В 24 матчах нынешнего сезона он забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.