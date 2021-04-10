Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Кротоне
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Лидс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Тамбов
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Барселона
Все события
14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу

Украинский футбольный клуб «Таврия» посвятил победу умершему принцу Филиппу. Об этом сообщается на сайте команды.

Наверх
BBC
1/22
PA
2/22
PA
3/22
PA
4/22
PA
5/22
PA
6/22
PA
7/22
Русская служба Би-би-си
8/22
PA
9/22
PA
10/22
PA
11/22
Русская служба Би-би-си
12/22
PA
13/22
PA
14/22
PA
15/22
PA
16/22
PA
17/22
PA MEDIA
18/22
AFP
19/22
AFP
20/22
GETTY IMAGES
21/22
PA
22/22

В пятницу, 9 апреля, симферопольцы на выезде обыграли «Балканы» (2:0). В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Богданов и Евгений Белоконь.

«Таврия» выступает во второй лиге Украины. Это третий по силе дивизион страны. Сейчас команда базируется в селе Марьяновка Херсонской области и там же проводит домашние матчи.

Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Капризов пережил большое унижение. «Миннесота» получила 9 голов
Агент Миранчука прокомментировал возможный уход игрока из клуба
«Барселона» победит в Эль Класико: Топ ставок выходных
Магия Овечкина - забивать, не бросая. Он приблизился к легенде
Японцы просят не впускать в страну русских на командным ЧМ
«Реал» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Парма» - «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь