Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу
Украинский футбольный клуб «Таврия» посвятил победу умершему принцу Филиппу. Об этом сообщается на сайте команды.
Украинский футбольный клуб «Таврия» посвятил победу умершему принцу Филиппу. Об этом сообщается на сайте команды.
В пятницу, 9 апреля, симферопольцы на выезде обыграли «Балканы» (2:0). В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Богданов и Евгений Белоконь.
«Таврия» выступает во второй лиге Украины. Это третий по силе дивизион страны. Сейчас команда базируется в селе Марьяновка Херсонской области и там же проводит домашние матчи.
Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.