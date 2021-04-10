«Тобол» обыграл «Жетысу» и догнал лидера КПЛ
Победу костанайцам принесли новички.
Победу костанайцам принесли новички.
Костанайский «Тобол» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 25-й минуте открыл защитник «Тобола» Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта. Во втором тайме Элгуджа Лобжанидзе (74-я) удвоил преимущество команды.
Благодаря этой победе «Тобол» набрал восемь очков и догнал в турнирной таблице лидирующий «Тараз». «Жетысу» (0) идет 12-м.