«Тобол» обыграл «Жетысу» и догнал лидера КПЛ

Костанайский «Тобол» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча состоялась в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче на 25-й минуте открыл защитник «Тобола» Алекса Аманович, отличившийся после розыгрыша стандарта. Во втором тайме Элгуджа Лобжанидзе (74-я) удвоил преимущество команды.