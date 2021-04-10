Появилась информация по новому главному тренеру «Шахтера»

«С большой долей вероятности в карагандинском “Шахтере” будет тренер из России. По крайней мере, именно на этом рынке сейчас активно ведется поиск. Накануне один достаточно известный российский специалист уже ответил отказом, но свободных специалистов сейчас там предостаточно, так что желающие наверняка найдутся», — пишет телеграм-канал «Тень отца Гурмана».