Появилась информация по новому главному тренеру «Шахтера»
«Горняки» остались без рулевого после третьего поражения кряду.
«Горняки» остались без рулевого после третьего поражения кряду.
Появилась информация по новому главному тренеру в карагандинском «Шахтере», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«С большой долей вероятности в карагандинском “Шахтере” будет тренер из России. По крайней мере, именно на этом рынке сейчас активно ведется поиск. Накануне один достаточно известный российский специалист уже ответил отказом, но свободных специалистов сейчас там предостаточно, так что желающие наверняка найдутся», — пишет
10 апреля «Шахтер» объявил об уходе Али Алиева с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко.
В текущем сезоне КПЛ «горняки» стартовали с победы, после чего потерпели три поражения подряд.