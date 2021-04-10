«Кайрат» забил пять голов дебютанту и вернул себе первое место в КПЛ-2021
Все решилось еще в первом тайме.
Все решилось еще в первом тайме.
Алматинский «Кайрат» нанес крупное поражение «Турану» из Туркестанской области в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и закончился со счетом 5:1.
Начало разгрому на второй минуте положил Айбол Абикен. Спустя три минуты Камо Оганесян удвоил преимущество команды.
На 30-й минуте Абикен оформил дубль, а через восемь минут «Туран» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Бранислав Янкович. Преимущество алматинцы реализовали на 43-й минуте — второй гол в текущем сезоне забил новичок «Кайрата» Хосе Канте Мартинес.
После перерыва «Турану» удалось один мяч отыграть. На 90-й минуте отличился Касым Таипов, однако последнее слово осталось за «Кайратом». Точку в матче поставил Эсеола, отличившийся на первой компенсированной минуте.
Благодаря этой победе «Кайрат» набрал десять очков и вернул себе первое место в КПЛ, опережая ближайших преследователей на два балла. «Туран» (2) идет 11-м.