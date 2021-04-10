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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» забил пять голов дебютанту и вернул себе первое место в КПЛ-2021

Все решилось еще в первом тайме.

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Алматинский «Кайрат» нанес крупное поражение «Турану» из Туркестанской области в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и закончился со счетом 5:1.

Начало разгрому на второй минуте положил Айбол Абикен. Спустя три минуты Камо Оганесян удвоил преимущество команды.

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На 30-й минуте Абикен оформил дубль, а через восемь минут «Туран» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Бранислав Янкович. Преимущество алматинцы реализовали на 43-й минуте — второй гол в текущем сезоне забил новичок «Кайрата» Хосе Канте Мартинес.

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После перерыва «Турану» удалось один мяч отыграть. На 90-й минуте отличился Касым Таипов, однако последнее слово осталось за «Кайратом». Точку в матче поставил Эсеола, отличившийся на первой компенсированной минуте.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал десять очков и вернул себе первое место в КПЛ, опережая ближайших преследователей на два балла. «Туран» (2) идет 11-м.

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