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16:22 (мск), источник: БЕЛТА

«Рух» обыграл футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них футболисты брестского «Руха» обыграли в гостях «Ислочь» из Минского района со счетом 1:0. Брестчане на протяжении всей игры владели инициативой, но только на 60-й минуте их капитан Артем Рахманов сумел поразить ворота хозяев поля.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня в динамовском дерби брестчане примут минских одноклубников. На старте турнира обе динамовские команды одержали по две виктории и по разу сыграли вничью. Также сегодня футболисты «Слуцка» сыграют на своем поле с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Команда
Рух

Вчера в стартовом матче этого тура дебютант высшей лиги речицкий «Спутник» одержал первую победу, одолев в Минске столичный «Энергетик-БГУ» с минимальным перевесом 1:0. Победу гостям принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

Лидер турнира «Шахтер» 11 апреля примет в Солигорске футболистов «Сморгони». Также в воскресенье «Минск» сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная «Славия» встретится с «Витебском», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с гродненским «Неманом».

Положение команд: «Шахтер» — 9 очков, «Динамо» (Брест) — 7, БАТЭ — 7, «Динамо» (Минск) — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Энергетик-БГУ» — 4, «Гомель» — 4, «Минск» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Витебск» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1, «Слуцк» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель»), Дембо Дарбо («Шахтер»), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.

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