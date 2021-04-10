«Манчестер Сити» в большинстве проиграл «Лидсу» в матче АПЛ

Встреча прошла в субботу, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Стюарта Далласа хозяева ответили точным ударом Феррана Торреса, но в добавленное время Даллас оформил дубль. С концовки первого тайма «Лидс» играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Лиам Купер.